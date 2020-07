Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ecco chi è la bionda in barca con lui: "La vittima finita in copertina"

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

a

a

Lasciate ogni speranza: Stefano De Martino è single. La bionda in foto sulla copertina di Nuovo è solo un’amica. Adesso arriva la precisazione ufficiale. È l’ufficio stampa del conduttore di Made in sud a mettere le cose in chiaro. "La ragazza , vittima della copertina, si chiama Emma ed è un’amica di Stefano De Martino felicemente fidanzata con Andrea - anch’esso presente in quel caldo e comune pomeriggio”. De Martino, da settimane, è al centro del gossip dopo la fine della storia con Belen Rodriguez. I due, che hanno un figlio, restano in religioso silenzio. Zero commenti. Ma la precisazione sulla bionda comparsa in copertina smonta l’entusiasmo dei fan di De Martino, che pensavano in una sua nuova storia d’amore.

"L'amore è per...". Colpo di grazia a De Martino? Qui crolla tutto: Belen, non sono parole ma fucilate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.