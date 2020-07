Uomini e Donne, drammatico appello di Francesca Cipriani: "Maria De Filippi, aiutami"

Francesco Fredella 03 luglio 2020 a

Compleanno. Ma senza il principe azzurro. Per Francesca Cipriani, che oggi festeggia con amici e parenti, sono giorni pieni di serenità dopo mesi di lockdown (come tutti). La “Pupa bionda”, amatissima dal pubblico, ci racconta: “Farei la tronista a Uomini e Donne ma non la tentatrice. Mi appello a voi, aiutatemi. Maria De Filippi, portami sul trono. Mi piacerebbe tanto. Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova… va bene è televisione ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore”.

Ieri a Milano Francesca ha festeggiato con tantissimi amici. Ed è felicissima. Ha ricevuto l’affetto di tutti. “La torta l’ha preparata Lemme. Mi ha detto che è stato proprio lui a farla. Ci credo. Molti amici sono venuti da Reggio Calabria, da Roma, erano davvero tanti e li ringrazio tutti, ma nessun fidanzato”, scherza Francesca al telefono. Poi il retroscena su Temptation Island: “Parteciperei come concorrente ma non come tentatrice, io sono davvero molto fedele, non cederei”.

