Anna Tatangelo, la cantante parla della sua storia finita con Gigi D'Alessio: "È un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre"

Anna Tatangelo in una intervista al Corriere della Sera presenta la sua nuova canzone Guapo, in cui duetta con il rapper Geolier. Netto anche il mutamento nel look: si è fatta bionda. “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento”, fa sapere. Oggi Anna afferma di essere una “persona nuova” che ha attraversato una “tempesta” per poi “trovare il sole”. Tempesta anche sentimentale.

Ricordando la conclusione dell’amore con Gigi D’Alessio, Anna parla di “forte scossa” e di un periodo difficile. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”, dichiara. Rimanendo in tema sentimentale, c’è qualcuno che le fa battere il cuore in questo momento? Voglia di un nuovo amore? "Sto bene così. Mio figlio è l'amore più grande della mia vita".

