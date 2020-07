Giovanna e Sammy, vacanze separate. Uomini e donne, doccia gelata: quella frase a doppio senso

06 luglio 2020 a





Giovanna e Sammy: lasciate ogni speranza. Vacanze separate. La coppia scoppia. I motivi non si sanno. Sembrano custoditi in una scatola nera. Segreta. Intanto, lei è sull’Argentario e lui a Milano per lavoro. Sembra che non ci siano reali possibilità di riavvicinamento. Una bufera improvvisa che lascia tutti senza fiato. Da rumors i due non si sentono più. “Sono al capolinea”, sussurra una fonte segreta. Eppure l’ex tronista di Uomini e donne, solo pochi giorni fa, scriva su Instagram: “Non importa quanto sia durata la tempesta, l’importante è che il sole sia ritornato”. Una frase piena di mistero. Ambigua. Forse a doppio senso.

