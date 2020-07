Elisabetta Gregoraci, il balletto in bikini su TikTok: "Ci ho provato", la sfida a Baby K ed alla Ferragni

07 luglio 2020 a

Elisabetta Gregoraci si conferma attiva sui social, dove non ha alcun timore nel mettere in mostra la sua innata bellezza. Su TikTok è stato molto apprezzato il balletto in bikini improvvisato sulle note di Non mi basta più, l’ultimo tormentone musicale dell’estate realizzato da Baby K con la collaborazione di Chiara Ferragni. “Un bacio ragazze, ci ho provato pure io”, è la descrizione che accompagna l’esibizione dell’ex moglie di Flavio Briatore, sempre incantevole nella presenza e nelle movenze. Balletto che fa il paio con lo scatto super sensuale pubblicato l’altro giorno, quando la Gregoraci è stata immortalata sulla scaletta di una piscina in bikini nero, sguardo ammaliante e forma perfetta.

