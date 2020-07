Lucia Azzolina in bikini, titolo ferocissimo di Dagospia: "Chiapp*** impiegatizio da..."

09 luglio 2020 a

Lo scoop è del rotocalco Diva e Donna, che scodella le inedite foto di Lucia Azzolina in bikini. Già, il ministro dell'Istruzione grillino così come non si era mai vista prima, quell'Azzolina da settimane al centro di furibonde critiche e che, secondo radio-Transatlantico, anche il governo vorrebbe sostituire. Ma tant'è. L'Azzolina è stata pizzicata mentre, da sola, si godeva un bagno in solitaria a Sperlonga. E sfoggia un bel corpo. Ma non sembra pensarla così Dagospia, che rilancia le foto di Diva e Donna con il consueto titolo irriverente e ferocissimo: "Bikini blu, smalto rosso, chiappone impiegatizio da lavoro sedentario, la grillina era sola soletta: con lei soltanto due guardie del corpo, un libro e una rivsta...", conclude un Dago più corrosivo che mai.

