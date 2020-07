Chiara Ferragni "pronta per il mare": selfie in intimo, poi lo scatto a bordo piscina

11 luglio 2020 a

“Pronta per il mare”. È la didascalia che accompagna una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni. La quale non ha bisogno davvero della prova costume, è già in splendida forma: non a caso lo scatto in intimo ha subito fatto il pieno di mi piace, quasi mezzo milione. Qualche ora dopo la moglie di Fedez ha bissato, stavolta mostrandosi in bikini per motivi pubblicitari. Niente a che vedere però con la spontaneità della prima foto scattata tra le mura domestiche e che è stata molto apprezzata sui social: si sono sprecati, infatti, i commenti positivi sulla Ferragni, definita una delle mamme più sexy del momento.

