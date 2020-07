Virginia Saba, gli auguri a Luigi Di Maio: "Buon compleanno cuore mio". Ma su di lei gira una bruttissima voce

Roberto Alessi 12 luglio 2020 a

"Buon compleanno, cuore mio". Così Virginia Saba, a 37 anni, ha festeggiato i 34 appena compiuti del fidanzato, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle. I due si sono concessi una rapida vacanza in Sardegna, terra di lei, da cui mancava da tempo per il lockdown da Covid-19. E lui ne ha approfittato per fare un bel bagno anche se il costume non gli dona (meglio vestitissimo). La giornalista e il politico sono legati da un paio d'anni e sembrano più uniti che mai, eppure qualcuno scrive (quel cattivone di Roberto D'Agostino) che sarebbero iniziati i casting per una nuova fidanzata. Gigi, tieni lei, almeno non ti ha mai tradito come qualcuno dei 5 stelle.

