Uomini e donne, Daniel Menjibar ex tronista della versione spagnola ucciso a 31 anni

13 luglio 2020 a

a

a

Un ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne è stato ucciso a coltellate. Daniel Menjibar, 31 anni, è stato infatti assalito da 4 persone, di cui due minorenni, all’uscita di una discoteca nei pressi di un centro commerciale nella provincia di Valencia. Purtroppo per il giovane non è bastato il tempestivo arrivo dei soccorsi.

Gemma Galgani umiliata dall'ex cavaliere Rocco: chi sposa dopo il gran rifiuto al Trono Over (non è un caso)

Daniel Menjibar è stato ucciso perchè avrebbe infastidito alcuni clienti della discoteca. Per tale ragione sarebbe stato inseguito, picchiato e successivamente pugnalato a morte Una notizia che ha sconvolto i fan si sono immediatamente riversati su tutti i social per esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia. Daniel Menjibar ha partecipato al dating show all’età di 22 anni. Dopo aver ottenuto grande successo per via della sua partecipazione al programma, il ragazzo aveva preferito abbandonare il mondo della tv dedicandosi al suo lavoro di dirigente di una famosa azienda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.