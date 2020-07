Belen Rodriguez "minigonna illegale": decolletè e gambe in bella vista, dietro le quinte di Tu si que vales

13 luglio 2020 a

Belén Rodriguez è tornata al lavoro alle prese con le registrazioni della nuova edizione di Tù Sì Que Vales e per testimoniare la sua presenza si è immortalata nel backstage con un look supersexy che ha acceso la curiosità dei suoi follower su Instagram: minigonna bianca con gambe in bella vista e decolettè in gran spolvero.

La showgirl argentina sembra essersi lasciata alle spalle le delusioni sentimentali causa Stefano De Martino e continua a postare foto si dimostra più in forma che mai. E dal punto di vista privato sembra anche aver ritrovato un po' di pace con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, con cui è stata già paparazzata in atteggiamenti affettuosi.

