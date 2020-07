Jeremias Rodriguez, che colpaccio: weekend romantico sul lago di Garda con...

Francesco Fredella 14 luglio 2020 a

Si chiama Deborah Togni. E’ lei la nuova arrivata in casa Belen Rodriguez. E’ la fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Weekend romantico sul lago di Garda per la coppia che ha ufficializzato la storia d’amore. Non ci sono più segreti. Dopo Soleil Sorge e qualche altra scappatella (non identificata), Jeremias si lascia andare con una super ragazza. Mozzafiato. Non fa parte del mondo della televisione o della moda, ma è un’assistente di volo. Vive a Milano ed ha conosciuto Jeremias per caso. Un vero colpo di fulmine. E da indiscrezioni, sembrerebbe che al party di Gianmaria Antinolfi (il nuovo fidanzato di Belen) c’erano pure Jeremias e Deborah.

