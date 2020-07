Elettra Lamborghini in spiaggia "vestita" così: bikini e Lato B esagerato. Il maschietto la assale: demolito dal buttafuori

17 luglio 2020 a

a

a

Sbarca in spiaggia ed è il delirio. Elettra Lamborghini mette piede a Corte del Salento e viene letteralmente assalita dai giovanissimi fan. Molte ragazzine già cantano la sua La Isla (cantata in coppia con Giusy Ferreri) quasi sicuramente la hit di questa strana estate post lockdown con ancora il sapore, amarissimo, del coronavirus. Ma nelle Stories che la procace ereditiera ha pubblicato su Instagram, non può sfuggire la reazione quasi isterica di certi focosi maschietti.

Probabilmente, il seno più grande d'Italia. Elettra Lamborghini no-limits: come lo mostra a tutti, in primo piano

Elettra si presenta in tenuta da combattimento: bikini striminzito, piercing sparsi e tatuaggio leopardesco in bella evidenza sulla natica e la coscia sinistra, il suo marchio di fabbrica. E quando un giovincello si avvicina in modo po' brusco, la guarda del corpo lo spintona via in modo inequivocabile. Guardare, ma non toccare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.