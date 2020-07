Tempation Island, le corna (vere) di Antonio ad Annamaria. Parla l'amante Mery: "Lui voleva andare oltre, così..."

18 luglio 2020 a

La "malattia delle femmine" di Antonio, fidanzato farfallone di Annamaria a Temptation Island, ha atto un'altra vittima. Intervistata da Donna Pop, Mery, la sua (presunta) amante, rivela dettagli piuttosto imbarazzanti sul passato recentissimo del giovane galletto napoletano. Insomma, piovono corna sulla povera Annamaria.





"Str***o!". Antonio ha "la malattia delle femmine": toccatine nell'idromassaggio con Ilaria, Annamaria gli urla contro. Temptation da censura

La ragazza ha spiegato di aver conosciuto Antonio su Facebook nel marzo del 2019, quando lui già era fidanzato con Annamaria. A Mery, però, si è presentato come single. Dopo uno scambio di numeri e messaggi, ecco il primo incontro clandestino. I due si sarebbero scambiati solo "baci e così via". "Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no". Per qualche tempo Antonio è sparito, "ma dopo poco ricominciò a mandarmi messaggi dal numero da cui mi contattava". Ma fino al 31 dicembre, nessun altro incontro: "Una volta aveva perso il bancomat, una volta stava in guerra con l’ex moglie, una volta aveva perso il telefono, insomma, varie scuse". A Capodanno, l'ultima volta a casa di lei: "Pranzammo insieme, passammo il tempo a parlare e a baciarci, ma niente di più. Poi alle sei se ne andò". Da allora più niente, fino a quando l'ha rivisto in tv. Sarà contenta Annamaria.

