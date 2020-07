Gemma Galgani "scomparsa", due di picche a Sirius: "Non so che fare"

Francesco Fredella 19 luglio 2020 a

Gemma. Sirius. I fan. Tre ingredienti perfetti. Che piacciono a tutti gli appassionati della saga di Uomini e donne. Ma, dopo la "sigla di testa" del programma di Maria De Filippi, si sono perse le tracce del marinaio e della Dama 70enne. Spunta una nuova indiscrezione: Sirius è alla ricerca di Gemma. Sarebbe disperato. Inviti su inviti. Nessuna risposta. Lui, da rumors, sarebbe in vacanza in un posto fantastico con piscina privata e vista mozzafiato. E sui social fa sapere che nella sua mente c’è sempre Gemma. "Vi domanderete come mai Gemma non sia con me…", dice Sirius sui social. "Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare", continua. Eppure qualche giorno fa, Gemma aveva dichiarato al magazine di Uomini e donne di voler continuare assolutamente la storia con Sirius (iniziata sotto ai riflettori). Ora non è accanto a lui. Scomparsa dai radar.

