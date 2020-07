Gemma Galgani umiliata dall'ex cavaliere Rocco Fredella: chi sposa dopo il gran rifiuto al Trono Over

10 luglio 2020 a

Una dolce vendetta, quasi una umiliazione. Rocco Fredella ha dimenticato Gemma Galgani: l'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e donne ha annunciato che si sposerà con la sua Doriana, la donna che ha "cancellato" dalla sua vita il ricordo del "no" rifilatogli dalla Dama di Torino. Non solo: la promessa di matrimonio è avvenuta con una cerimonia a sorpresa proprio nel castello di Alviano dove, in favor di telecamera, la Galgani gli servì il due di picche. Uno smacco che Rocco non ha mai dimenticato. Semmai, superato.

"Sono andato proprio nel castello dove ho beccato quel due di picche che non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello - ha spiegato a Uomini e Donne Magazine -. Ho voluto dimostrare a me stesso che se regali la favola a una donna che ti ama il lieto fine ci può essere". Ora li attendono le nozze: mentre Gemma e Sirius (al secolo Nicola Vivarelli) torneranno in studio per capire se la loro storia è stata solo un fuoco di paglia, Rocco e Doriana andranno all'altare con una cerimonia molto intima.

