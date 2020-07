Tina Cipollari, bomba a Uomini e donne: "Non sarà più opinionista". Trono Over, più di una indiscrezione

14 luglio 2020 a

Un clamoroso cambio di casacca per Tina Cipollari a Uomini e donne? Gli indizi sembrano convergere: tutto pronto per il passaggio da opinionista a tronista del Trono Over. Dal lato privato, Tina sembra sempre più in crisi con il compagno Vincenzo Ferrara, qualcuno parla addirittura di fine del rapporto maturata durante il lockdown e la quarantena vissuti a distanza, lei a Roma e lui a Firenze. A questo "dettaglio" non secondario si aggiunge il post apparso sulla pagina Instagram di Uomini e donne in cui lo staff di Maria De Filippi chiede esplicitamente: "Vuoi conquistare Tina? Iscriviti ricordandoti che nel campo Vuoi partecipare per dovrai indicare il nome di Tina". No, non sembra un caso. Che Tina sia pronta a diventare l'anti-Gemma Galgani e a soffiarle pure qualche spasimante?

