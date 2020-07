Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, il gossip: "Matrimonio rinviato, decisione del portiere. Proprio mentre la Seredova..."

19 luglio 2020 a

a

a

Max Biaggi a tutto gas. Il pilota corre, vola. Adesso è innamorato. Fa sul serio. La fortunata in questione si chiama Francesca Semenza, 27enne, attrice bergamasca. È stata “pizzicata” a Montecarlo con Max. Ed è subito gossip. Non solo per loro. Anche per Alena Seredova (ex di Gigi Buffon) che ritrova il sorriso con Alessandro Nasi. «Sono pronta», annuncia raggiante. Il manager di casa Agnelli ha conquistato la Seredova.

Video su questo argomento A Sky Calcio Show si parla della Juve Che imbarazzo per la D'Amico... / Video michele deroma

"La cosa strana è che lui è arrivato quando io non me lo aspettavo nemmeno più - confida -. Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo, sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto", racconta Alena. "Valeva la pena di sopportare tutta questa sofferenza per arrivare fin qui". Un bel momento per la Seredova, diventata da poco mamma della piccola Vivienne Charlotte. Intanto, Buffon sembra che abbia rimandato le nozze con Ilaria D’Amico. Secondo le indiscrezioni di Nuovo, sarebbe stato Buffon a decidere il rinvio delle nozze. Il motivo resta ancora segreto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.