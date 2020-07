Belen Rodriguez a Ibiza, Gianmaria Antinolfi sparito: "Nessuna traccia di lui", il clamoroso sospetto dei paparazzi

20 luglio 2020 a

È in vacanza ad Ibizia, Belen Rodriguez, e della sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi si sono già perse le tracce. Tutto tace. Il weekend a Capri, per festeggiare il compleanno dell'imprenditore napoletano. Il colpo di fulmine, il clamoroso bacio finito in copertina su Chi, a immortalare la fine ufficiale della storia con l'ormai suo ex marito (bis) Stefano De Martino dopo un mese di indiscrezioni selvagge.





Radio-gossip, dopo aver raccolto le testimonianze della mamma e degli amici del nuovo Belen-boy, impazzisce di nuovo: possibile che lui non la raggiunga? I paparazzi e le penne sono in agguato, ma pare che dopo il primo momento di passione sfrenata, per dirla con il sito specializzato Gossipetv, "Gianmaria e la Rodriguez non hanno più dato alcun segnale".

