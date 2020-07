Uomini e donne, la trasformazione fisica dell'ex star: "A mio agio in questi 92 chili". Nuova vita, com'è oggi: sconvolgente

20 luglio 2020 a

a

a

Una trasformazione totale, fisica e "di immagine". Ex star di Uomini e donne, il bellone Marco Cartasegna sta facendo discutere molto su Instagram con uno dei suoi ultimi post. Seduto sulla sedia-sdraio al mare, sotto l'ombrellone, con un fisico molto meno scolpito di quello messo in mostra sui social ai tempi della partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, il più clamoroso due di picche a Sirius. "Non so che fare", è scomparsa

"Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più”, ha scritto con orgoglio il 30enne che negli ultimi mesi si è dedicato, su Instagram, a riflessioni molto serie su comunicazione, attualità, economia e politica. "Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più - ha ammesso il ragazzo -. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le p***e di quello che pensano gli altri".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.