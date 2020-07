Maddalena Corvaglia, un pesantissimo due di picche servito al super-vip: Dagospia rivela "a chi ha detto no"

20 luglio 2020 a

a

a

Un inatteso due di picche, metaforico sia chiaro, servito da Maddalena Corvaglia, la meravigliosa showgirl balzata al successo anni fa direttamente dal bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. L'indiscrezione viene rilanciata da Dagospia, sempre molto informato su televisione e dintorni. Su Dago infatti si legge che la Corvaglia avrebbe declinato l'offerta di Endemol di prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Insomma, un "gran rifiuto" al re del gossip. Secondo le voci che trapelano, la Corvaglia avrebbe detto "no" a causa di una serie di ulteriori impegni professionali che starebbe prendendo in considerazione. Insomma, niente Maddalena Corvaglia, una la cui presenza avrebbe assicurato non pochi punti di share al Gf Vip targato Signorini.

Folata di vento, il gonnellino va su e... questa fotografia: Maddalena Corvaglia da restarci secchi, scorci proibiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.