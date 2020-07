Chiara Ferragni senza veli, il topless clamoroso a cielo aperto in Salento

21 luglio 2020 a

La calda estate di Chiara Ferragni passa (anche) dal Salento. Dopo la discussa tappa fiorentina agli Uffizi, che tante critiche (e insulti) ha attirato sul conto della influencer novella "Venere di Botticelli" (scandalo!, hanno gridato i più bacchettoni), la ragazza-azienda dei social italiani si è concessa una tappa rilassante in Puglia, ovviamente tutto condiviso su Instagram.

Temperature bollenti, in tutti i sensi: immersa in una vasca in muratura, nella cornice suggestiva della campagna salentina, la moglie di Fedez si fa ritrarre senza veli (ad eccezione di un minuscolo e praticamente invisibile paio di slip neri) con tanto di topless. Più "Venere" di così, non si potrebbe.

