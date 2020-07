Raffaella Fico tutta nuda, la foto in vasca da bagno non lascia nulla all'immaginazione

24 luglio 2020 a

a

a

Dopo gli scatti social in costume con lato B in primo piano, Raffaella Fico posa tutta nuda su Instagram lascia i follower senza fiato. Nella vasca da bagno copre il seno con le mani mentre un po' di schiuma le nasconde le parti intime. Lo sguardo della Fico rivolto allo specchio completa una visione che ha mandato in estasi i tanti fan dell'ex fidanzata di Mario Balotelli.

Raffaella Fico regala ai suoi fan un momento da brivido. "Vestita" solo di di schiuma qua e là, i lunghi capelli bagnati e lo sguardo malizioso che si riflette nello specchio. Offre ai follower uno scorcio inedito delle curve sinuose del suo corpo, accendendo le loro fantasie con la posa ad alto tasso erotico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.