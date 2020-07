Belen Rodriguez, "c'è dietro lei": flirt con la Marcuzzi, bomba atomica dell'amico di De Martino. "Da rabbrividire, ma..."

25 luglio 2020 a

a

a

Occhio, qui il caso si complica. E parecchio. Si torna a parlare della chiacchieratissima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dove secondo molteplici indiscrezioni, puntualmente smentite, avrebbe avuto un pesantissimo ruolo il presunto flirt del ballerino con Alessia Marcuzzi. E ora ulteriori e pesantissime indiscrezioni sulla vicenda arrivano al settimanale Nuovo, che cita una fonte che garantisce che De Martino sospetterebbe di Belen, ovvero del fatto che sarebbe addirittura stata lei a mettere in giro le voci sulla sua tresca con la Marcuzzi. Una vera e propria bomba atomica. Ad affermarlo, interpellato dal rotocalco, è un amico del conduttore di Made in Sud, che si protegge dietro l'anonimato: "Stefano De Martino si domanda se non sia stata proprio l'ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi - si legge su Nuovo -. Questo non lo fa stare sereno. L'idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico", conclude la fonte, che indulge all'uso di parole pesantissime. E anche in questo caso si attendono conferme o più probabili smentite.

Belen e De Martino, un incrocio pericolosissimo in aeroporto: i due si vedono e... occhio alla reazione di lei

Sopra così, sotto un paio di slip pazzeschi: Belen Rodriguez, l'ultima fotografia incendiaria | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.