Belen Rodriguez, ma è nuda? La fotografia "color carne", che fa impazzire l'Italia

Come prima. Più di prima. Per Belen Rodriguez, con oltre 9 milioni di follower, è arrivato il momento di godersi un po’ di relax ad Ibiza (dopo aver fatto impazzire il gossip). L’argentina, che ha troncato misteriosamente con Stefano De Martino, pubblica scatti mozzafiato dall’isola (che da sempre è la sua residenza estiva). Ora, però, Belen sembra che sia in attesa dell’arrivo di Gianmaria Antinolfi: imprenditore 40enne con il quale è stata paparazzata a Capri un paio di settimane fa. E sui social non rinuncia agli scatti mozzafiato: curve da capogiro, pose sexy. Seminuda. Ma Belen, stavolta, pubblica anche una foto del mare. Una sola didascalia. Basta. Nient’altro. A Ibiza sono in arrivo anche Jeremias (con la nuova fidanzata Deborah Togni) e Cecilia con Ignazio Moser.

