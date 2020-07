Alessia Marcuzzi, impensabile: "Le mie gambe sono molto storte. Mio marito dice che...", occhio a questa foto

30 luglio 2020 a

Una spiazzante Alessia Marcuzzi. Spiazzante ed eccezionale. La conduttrice Mediaset fa parlare di sé non per il gossip ma per un'immagine che la vede ritratta sul lago di Albano, Castel Gandolfo, a piedi nudi su dei sassi mentre indossa un elegantissimo vestitino maxi-pull. Ma non è tanto la foto a spiazzare, bensì quanto scritto dalla stessa Marcuzzi: "Vi anticipo. Le mie gambe sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mia gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite... Avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario - prosegue la Marcuzzi -, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatevelo", conclude una orgoliosissima Alessia Marcuzzi. Parole molto apprezzate dai suoi seguaci.

