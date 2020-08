Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli: tutti i segreti della riservatissima bocconiana

02 agosto 2020 a

a

a

Ufficiale: Luigi Berlusconi si sposa con Federica Fumagalli. Nozze per il più schivo dei figli del Cavaliere, uno che dicono essere tostissimo, piuttosto illuminato. Ma chi è lei? 31 anni, bocconiana, viene da Como ed è amatissima dalla famiglia Berlusconi. Il matrimonio si farà entro sei mesi, la coppia sta insieme ormai da nove anni. Federica, rivela il Corriere della Sera, ha fatto breccia in particolare nel cuore di Veronica Lario e delle sorelle di Luigi, Eleonora e Barbara. Negli ultimi anni, la Fumagalli si è costruita una brillante carriera nel mondo degli eventi e della comunicazione riuscendo nell'impresa, perché nel suo caso davvero di impresa si tratta, di non apparire. Per inciso, aiuta nella comunicazione sui social persone quali Fiammetta Cicogna, Candela Pelizza, Francesca Cavallin e Caterina Balivo. Federica e Luigi, e ovviamente non lo avevano annunciato, avrebbero voluto sposarsi questa estate. Ma a causa del coronavirus l'appuntamento è stato rinviato: probabilmente a ottobre o novembre. Una cerimonia intima, in perfetta linea con una coppia molto, molto discreta.

Robot e intelligenza artificiale, l'ultimo affare di Luigi Berlusconi: su cosa scommette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.