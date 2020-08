Elisabetta Canalis e la figlia vittime dei vandali ubriachi: come hanno ridotto la loro bicicletta

02 agosto 2020 a

Una brutta avventura per Elisabetta Canalis, che deve fare i conti con un atto di vandalismo che la ha colpita. Tornata in Italia per trascorrere le vacanze in Sardegna, la storica velina di Striscia la Notizia ha raccontato quello che le è successo: dei ragazzi ubriachi durante la notte hanno scagliato lungo una scogliera la sua bicicletta, quella del marito e anche il seggiolino della figlia, la piccola Skyler Eva. "Quest'anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che capita", si è sfogata la Canalis in una story su Instagram. La showgirl ha ripreso col cellulare quanto accaduto, mostrando la sua bici scagliata sulla scogliera: "Ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi", ha spiegato. E ancora: "Quella è la mia bici, quella è di mio marito e lì c’è il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia", ha concluso, per poi mostrarsi in una story mentre recuperava il mezzo.

