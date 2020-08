Barbara d'Urso, sospetti sull'ultima foto mentre corre: "Com'è possibile? Lì sotto..."

06 agosto 2020 a

Barbara d'Urso sportivissima. La conduttrice di Live-Non è la d'Urso si mantiene in forma con una bella corsetta. A immortalare il suo "segreto" di giovinezza è lei stessa con una foto che fa il giro del web. "Mai fermarsi" scrive la regina di Mediaset in calce all'immagine. Ma tra i numerosi commenti spunta anche qualche dubbio: "Com'è possibile?" si chiede qualcuno che ha notato un dettaglio: "Non sta correndo, è ferma, sta facendo finta". A difenderla ci pensano immediatamente i suoi fan che replicano: "Sei bellissima, che gambe". E tra gli utenti c'è anche chi passa direttamente all'attacco: "Quanta cattiveria e invidia. Barbara ha un'energia incredibile, brava".

