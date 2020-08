Barbara d'Urso, davanzale esplosivo: la foto che lascia poco all'immaginazione

01 agosto 2020 a

Barbara d'Urso al naturale, ma con una scollatura a dir poco invidiabile. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram, la conduttrice di Domenica Live si fa immortalare struccata. In calce il commento: "Capelli bagnati e più corti", ma inutile dire che l'occhio cade sul davanzale della d'Urso. Eppure in questi giorni di meritata vacanza la regina di Mediaset delizia i fan con parecchie foto e tutte che la ritraggono bellissima. L'ultima? Proprio davanti allo specchio, più in forma che mai, anche qui impegnata in un selfie che lascia ben poco all'immaginazione. Anzi, che lascia a bocca aperta tutti i suoi telespettatori e i suoi seguaci.

