Chiara Ferragni e la foto con Fedez? "Uguale a...", che umiliazione: cosa non avevate notato

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Sardegna. I due stanno trascorrendo assieme alla famiglia il periodo estivo. Il tutto ovviamente immortalato da tante foto. Ma ce n'è una più di tutte che attira l'attenzione dei fan. Nell'immagine pubblicata su Instagram l'influencer e il rapper sono davanti la piscina della loro casa vacanze. Chiara indossa un vestito nero a stelline bianche dalla scollatura vertiginosa e Fedez è in camicia.

È proprio il cantante ad attirare l'attenzione dei seguaci della coppia. "È uguale" commenta un utente in calce allo scatto. Per molti infatti Fedez "sembra Justin Bieber". E lui replica con una semplie emoticon dell'omino con il braccio alzato, come a dire, scherzosamente: "Sono io".

