Francesca Cipriani va in strada mezza nuda? Fermata dalla polizia, e...

07 agosto 2020 a

Mezza nuda per strada. Ma solo perché si trattava di uno shooting fotografico. “E’ arrivato un vigile per farmi la multa”, racconta a Nuovo Francesca Cipriani. Una disavventura non da poco. Qualcuno ha chiamato le Forze dell’Ordine e la faccenda è rientrata. Ma resta l’amaro in bocca. La Cipriani, amatissima dal pubblico, torna in tv con La pupa e il secchione il prossimo anno, dopo il successo della passata stagione. Invece, sembra essere andata malissimo la faccenda con Can Yaman. Lei gli aveva mandato messaggi, dopo un incontro dietro le quinte avvenuto negli studi di Barbara d’Urso a Mediaset, lui non ha risposto. La Pupa soffre per amore ed ha chiesto aiuto a Cristiano Malgioglio.

