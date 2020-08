Michelle Hunziker, un'impensabile confessione: "Lo ho sempre detestato", roba molto snob

07 agosto 2020 a

Hai capito, Michelle Hunziker? Bellissima, sorridente, gentile, affabile. Eppure ha un vezzo che ha deciso di raccontare a tutti i suoi fan in una story su Instagram. Più che un vezzo, un vizio, di cui ha parlato direttamente da una story con cui ha documentato la situazione in aeroporto dopo la pandemia da coronavirus (la conduttrice di Striscia la Notizia ha infatti appena lasciato l'Italia alla volta della Germania per un progetto che per ora vuole tenere top secret). "Vi faccio una confessione... Io ho sempre detestato andare nei mezzi pubblici, ovunque, anche negli aerei con le persone che stanno male", ha rivelato. Insomma, una presa di posizione un po' "classy", come direbbergo gli anglosassoni. Il che si potrebbe tradurre in un po' snob. Ma ci mancherebbe altro: in molti detestanto i trasporti pubblici. La mitica Michelle lo ha semplicemente confermato...

