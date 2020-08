Elettra Lamborghini silurata, indiscrezioni dai piani alti di Mediaset: al suo posto in tv proprio lei

Francesco Fredella 09 agosto 2020 a

Lo chiamava “Comandante” durante le diretta. Il soldato Antonella Elia, come Alfonso Signorini l’ha ribattezzata, torna in tv come opinionista del reality che inizierà a settembre. La Elia, reduce da Temptation island con Pietro Delle Piane (che è finito nella bufera), si sta preparando alla chiamata di Alfonso. Non sarà sola, ma con lei anche Pupo (che già nella passata edizione ha ottenuto l’applauso del pubblico). Fino a pochi giorni fa circolava l’ipotesi di un arrivo in studio di Elettra Lamborghini. Tutto poi sfumato a colpi di indiscrezioni. Insomma, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha fatto le scarpe a Elettra. Del resto, chi meglio di lei conosce i meccanismi dei reality? La Elia ha partecipato all’Isola dei famosi, Gf vip, Pechino express e Temptation.

