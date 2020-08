Sabrina Salerno, gambe spalancate e shorts super attillati: "Mi ha fatto vedere le stelle", così a 52 anni

12 agosto 2020 a

Cinquantadue anni e non sentirli. Sabrina Salerno è in forma fisica strepitosa, e lo dimostra con 8 ore di trekking sulle Dolomiti. La cantante e showgirl genovese ha scattato una foto al termine della giocata faticosa: “Il mio ginocchio destro mi ha fatto vedere le stelle”, recita la didascalia che accompagna lo scatto della bellissima Sabrina. La quale stavolta non è in bikini, ma poco cambia: indossa una canotta bianca che lascia vedere il reggiseno nero e un paio di shorts attillati. In primo piano le gambe aperte che sembrano quelle di una ragazzina. E infatti lo scatto ottiene subito grande successo tra i fan della showgirl, che su Instagram conta quasi 600mila follower.

