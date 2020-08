Barbara D'Urso sdraiata in piscina, bikini fenomenale a 63 anni: dall'acqua affiora il Lato B

Francesco Fredella 14 agosto 2020 a

a

a

Relax in piscina. Lontano dal frastuono. Sola in un posto misterioso, che sembrerebbe un resort: Barbara D’Urso pubblica un’altra foto in bikini. Super sexy e con un fisico da urlo. Barbarella si allena sempre e mangia in modo sano: potrebbe essere questo il suo segreto.

“Da me e dal mio fidanzato”. Barbara D'Urso senza trucco e svestita sotto le lenzuola: la sua “dolce compagnia” | Guarda

La regina degli ascolti si gode un po di (meritato) relax dopo una stagione televisiva che l’ha vista sempre in prima linea impegnata al massimo con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso (lo show serale di Mediaset che è diventato leader tra i talk della domenica sera). Manca poco: a settembre Barbara tornerà in diretta con i suoi programmi. Una marea di scoop choc e buste gold. Tenetevi forte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.