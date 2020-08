Chiara Ferragni e Fedez, valanga di critiche per il dettaglio-horror nella foto: "Una cosa orrenda"

15 agosto 2020 a

Chiara Ferragni e Fedez continuano a far parlare di loro. Questa volta è una foto a scatenare i fan. Lo scatto, pubblicato poi su Instagram, li ritrae mentre si baciano al mare. Fin qui nulla di strano se non fosse che c'è un dettaglio che balza agli occhi degli utenti: le unghie del rapper. Queste non sono infatti solo coperte dallo smalto, ma sembrano anche parecchio lunghe. "Ma come si fa?" si chiedono i seguaci in calce alla foto.

Inutile dire che è nata una vera e propria discussione, perché in parecchi hanno criticato il cantante per la scelta definita "insolita per un uomo". "Una cosa orrenda" commenta qualcuno, mentre altri difendono Fedez e la sua libertà.

