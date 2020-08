Nunzia De Girolamo a bordo piscina: bikini e costume da bagno, l'ex ministra mai vista così

15 agosto 2020 a

Vacanze pugliesi per Nunzia De Girolamo. Mentre il marito Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, è impegnato insieme al governo a gestire la prematura seconda ondata di coronavirus, l'ex parlamentare e ministra di Pdl e Ncd si gode il sole e il mare e delizia i fan su Instagram con qualche scatto più privato.

E così, tra un evento estivo e l'altro, la bella Nunzia (che già aveva conquistato il pubblico tv ospite fissa di Massimo Giletti a Non è l'Arena, con look esuberanti, aggressivi e spesso molto sensuali) si concede anche qualche bagno in bikini e costume da bagno.

Spettacolo inconsueto e, a giudicare dai commenti, decisamente apprezzato. Alla De Girolamo, peraltro, non manca mai l'autoironia. Come in uno degli ultimi post, che la ritrae in posa non proprio leggiadra a bordo piscina: "Cercando di raggiungere l’acqua, con un colpo della strega che mi tormenta da giorni". Forza!

