Luigi Di Maio e Virginia Saba, la foto che fa impazzire i fan: lei tenta di coprirsi il seno, ma... troppo tardi

Per Luigi Di Maio e Virginia Saba è una foto dietro l'altra. Il ministro degli Esteri e la fidanzata in vacanza non perdono l'occasione di immortalarsi con un selfie. Questa volta i due sono a Cala Brandinchi, in Sardegna. Ed è proprio l'ultimo scatto ad attirare l'attenzione: la Saba, sorridente a fianco del suo uomo, tenta invano di coprirsi il seno.

“Si fidanzano con le sue donne e si fanno le foto con Di Maio”. Porro, il club esclusivo di Travaglio: ecco chi sono i suoi seguaci

Inutile dire che non ci è riuscita e le forme non sono passate inosservate: "Virginia sei bellissima", scrive un utente. E ancora c'è addirittura qualcuno che saluta solo Virginia e pubblica una faccina a bocca aperta. Ma gli utenti sembrano non dimenticarsi del grillino. Alcuni infatti si complimentano con entrambi, commentando: "Meravigliosi" o "siete stupendi".

