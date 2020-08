Fabrizio Corona, copertina scandalosa: "Mostra la punta del c***", tutto nudo tranne che per una banconota

16 agosto 2020 a

a

a

Una qualità va riconosciuta a Fabrizio Corona: sa sempre e comunque come far discutere. L’ex re dei paparazzi ha infatti scritto un libro che si intitola “Come ho inventato l’Italia”: per ora a far discutere è la copertina, in cui mostra “la punta del c***”, per dirla alla Dagospia. “Quarant’anni di storia di questo strano paese raccontata da chi l’ha vissuto veramente - ha scritto Corona a corredo del post di presentazione del libro - da chi ne conosce i punti oscuri e le maledette incomprensioni e incongruenze, da chi in parte l’ha creato. Tra poco conoscerete e capirete. Sempre se volete pienamente farlo. Sempre e solo la verità”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.