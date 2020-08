Veronica Maya, è il "nudo dell'anno". Beccata in barca con il drone, costume aperto e seno scoperto

22 agosto 2020 a

a

a

Veronica Maya in vacanza in Costiera Amalfitana con suo marito Marco Moraci non è passata inosservata. Il settimanale Nuovo ha beccato la 43enne mentre si rilassa al sole sul materassino: appare in splendida forma fisica, ma ad attirare l’attenzione è il fatto che il costume la lascia a seno scoperto, senza che lei se ne accorga. “Sfoggia un fisico da pin-up”, scrive la rivista diretta da Signoretti, che fa notare come il marito - che di mestiere fa il chirurgo plastico - ha svolto un lavoro davvero notevole su sua moglie. La quale però ci mette tanto del suo perché è ancora molto avvenente. “Festeggiamo dieci anni di amore”, ha dichiarato la conduttrice tv a Nuovo: “Dopo tanto tempo, noi sappiamo come sorprenderci”.

