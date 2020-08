Grande Fratello, vi ricordate di Man Lo? Oggi a 40 anni è uno schianto

22 agosto 2020 a

La simpatica Man Lo Zhang del Grande Fratello al tempo della sua partecipazione al reality (2006) aveva 26 anni. Oggi è molto cambiata ed è più sensuale. Nata in Cina fu una delle concorrenti più apprezzate e seguite, divenne la mascotte della casa. La giovane era giunta in Italia tre anni prima per studiare al Dams di Roma 3, in quanto il suo sogno era quello di diventare una regista.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, la ragazza ha preso parte a diverse pubblicità per poi diventare una inviata per Striscia La Notizia. Ha lavorato, inoltre, nel cinema in diverse pellicole come Questa notte è ancora nostra di Paolo Genovese e Happy Family con Diego Abatantuono. È fidanzata con Stefano Codegoni, imprenditore, modello e fotografo. Oggi il suo look è completamente cambiato: sexy, elegante e con un fisico scolpito come si può vedere dalle foto su Instagram.

