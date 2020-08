Sonia Bruganelli, l'orrore in Sardegna: "Mi raccomando, quando vai via positiva al coronavirus"

23 agosto 2020 a

Niente da fare, Sonia Bruganelli sarà sempre nel mirino degli haters. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis non li ha nemmeno "provocati", come a volte le capita. Su Instagram la produttrice ha pubblicato una innocentissima foto di una colazione (dolce e salata, abbondante e succulenta) in compagnia di due amici arrivati in Sardegna per trascorrere le vacanze a Porto Cervo.

La località, come noto è al centro delle polemiche per discoteche, party privati, assembramenti e movida selvaggia che avrebbero fatto aumentare i contagi di coronavirus. Gli abitanti locali si difendono, il governatore Solinas pure. E così, tra i commenti al post, ne spiccano alcuni polemici a tal punto da diventare di cattivo gusto.. "Finalmente il loro arrivo inizia ad avere un senso...", scherza Lady Bonolis. E ce chi prontamente le augura ilpeggio: "Mi raccomando quando andate via e siete positivi al Covid permettetevi di dire che la colpa è della Sardegna dove prima del vostro arrivo era un'isola felice!", scrive una signora. I social, purtroppo, isola felice non lo sono mai stati.

