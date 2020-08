Shaila Gatta, la velina di Striscia la notizia si gode le vacanze e conquista fan con le foto sexy su Instagram

23 agosto 2020 a

a

a

Shaila Gatta, velina di Striscia la notizia, condivide con i follower attraverso le pagine del proprio account Instagram. Velina in carica e in vacanza la ventiquattrenne di Napoli è una danzatrice da anni e i risultati si vedono quando sfoggia le foto in bikini su Instagram. Con oltre 650 mila follower all’attivo su Instagram, la Gatta ripaga la stima del pubblico con frequenti condivisioni social. Nell’ultima racconta infatti che è pronta ad iniziare un “percorso di definizione muscolare che la riporti alla forma desiderata attraverso alimentazione, stretching e allenamento”.

Così la si vede in mezzo al mare, in ginocchio su una tavola da surf con tanto di visione del lato b. Il due pezzi colorato strizza le forme, esuberanti specie nel di dietro. Tra i commenti: “Fisico statuario, gambe bellissime e piedini stupendi. Favolosa dea”, “Tieni dei muscoli che ti invidia anche Javier Zanetti”, scherza qualcuno. “La tua foto parla da sola”, “A me sembri fantastica già così", tra i tanti complimenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.