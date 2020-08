Anna Pettinelli in costume col cavallo. Notano un dettaglio imbarazzante: "Ma ti è uscita la...?". Sconcerto

24 agosto 2020 a

Anna Pettinelli ha appena terminato le vacanze in Sardegna e si prepara a tuffarsi in nuovi progetti lavorativi. Prima di lasciare l’isola, l’ex concorrente di Temptation Island si è concessa uno scatto in acqua con un cavallo: “Le si chiama Carmencita - ha spiegato nella didascalia - e con questo caldo adora fare il bagno, è dolcissima”. Immersa in acqua fino a metà coscia, la conduttrice radiofonica accarezza delicatamente l’animale. Non è passato inosservato il look della Pettinelli, che ha scelto un costume nero in un unico pezzo: “La sottile cintura bianca orizzontale ad enfatizzare il punto vita non sembra bastare - si legge sul sito specializzato urbanpost.it - da qui la scelta di ricorrere ai programmi di fotoritocco, almeno stanno alla considerazione di un seguace. Che nel notare il pezzo estraneo non esita nel commentare: ‘Per dimagrire il punto vita ti è uscita la gobba’”. Sarà vero? In ogni caso non ci sarebbe nulla di male in un piccolo ritocchino, anche perché la Pettinelli a 63 anni si difende ancora alla grande.

