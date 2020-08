Selvaggia Lucarelli, il caso Totti-Blasi: “Se non sei figlia loro…”, il precedente con la Hunziker e Aurora 15enne

24 agosto 2020 a

Continua a tenere banco il caso di Chanel, la figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi che è stata messa in copertina dal settimanale Gente con il viso coperto ma il lato B ben in vista. Tante le critiche piovute all’indirizzo della rivista patinata, comprese quelle dei diretti interessati che hanno accusato la direttrice Monica Mosca di scarsa sensibilità. Non è però dello stesso avviso Selvaggia Lucarelli, che ritiene eccessivo tutto il clamore suscitato dalla copertina di Gente. La giornalista di Tpi ha pubblicato sui social una foto del settimanale Oggi risalente a nove anni fa con Michelle Hunziker e la figlia ritratte in costume di spalle: “Estate 2011. Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò e la lista sarebbe lunga”. Nei commenti le fanno notare che rispetto ad allora forse c’è una sensibilità diversa: “Forse. O forse se sei figlia di Totti - ha replicato la Lucarelli - c’è una sensibilità in più. Chissà”.

