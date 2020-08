Barbara d'Urso, la foto che dà alla testa i fan: la conduttrice salta in acqua, ma il bikini non contiene nulla

25 agosto 2020 a

Barbara d'Urso, tra uno scatto e l'altro, si gode le sue meritate vacanze. La conduttrice di Mediaset offre ai suoi fan foto a dir poco bollenti. Tra le ultime pubblicate su Instagram, quella che la ritrae intenta a divertirsi in piscina, ma occhio perché il top del bikini sembra non contenere le sue curve.

D'altronde non è una novità che la d'Urso esibisca un fisico mozzafiato e faccia impazzire i suoi seguaci che le scrivono: "Sei una bomba esplosiva" o addirittura: "Sei meravigliosa, trasmetti sempre allegria". Anche se come al solito non mancano le accuse dei ritocchini che paiono però essere ben poco considerate dalla diretta interessata.

