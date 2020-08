Antonio Razzi, l'ex senatore continua a cimentarsi nel ballo: stavola è su Tik Tok e sogna il Gf vip

Francesco Fredella 25 agosto 2020 a

Da operaio a senatore. Poi personaggio tv. Ballerino. Ora star di tik tok: Razzi cambia pelle. E continua a volare sui social. Balla la coreografia dI Jerusalema, una delle hit del momento. Camicia rosa, capelli bianchi e foltissimi. Sorriso stampato in volto. Si muove con un passo felpato, quasi ironico. Ma virale. La sua nuova parentesi televisiva e social sta prendendo corpo. Molti, adesso che è uscito dal Palazzo, lo vorrebbero in tv.

"Mi hanno chiamato per il Gf vip, abbiamo parlato. Poi nulla”, aveva fatto sapere su Libero qualche settimana fa. Sembra che anche Berlusconi gli abbia detto di seguire la vocazione della tv: meglio tardi che mai. Insomma, pronti per una nuova star? Antonio va veloce come un “razzo”. E sui social fa strage di like. Ma Antonio sogna di entrare al Gf vip.

