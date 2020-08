Nina Moric, la showgirl chiede aiuto dopo aver pubblicato un video di insulti del figlio Carlos: "Vergognati"

26 agosto 2020 a

Nina Moric lancia un sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici...”. La dura presa di posizione della modella croata è giunta dopo che il figlio avuto da Fabrizio Corona ha pubblicato una Stories Instagram in cui dichiara: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le p…e siete delle checche”, riporta Gossip e tv.

Proprio sul termine checche che Nina ha ripreso il giovane da pochi giorni 18enne. La Moric ha poi chiesto scusa a nome del figlio, aggiungendo di non riconoscerlo più nell’ultimo periodo. Un vero e proprio appello d’aiuto. Nina si è detta assai addolorata nel vedere Carlos assumere determinati “atteggiamenti”, sostenendo che quel tipo di linguaggio non è assolutamente in linea con l’educazione che lei ha cercato di impartirgli.

