Uomini e Donne, Gemma Galgani cambia look? Clamoroso, cosa spunta sul suo volto

“Ha fatto un lifting”, una gola profonda spiffera che Gemma Galgani di Uomini e Donne avrebbe approfittato dell’estate per fare un ritocchino. Tutto vero. Tutto strano per certi versi. Ma importa poco al pubblico, che continua a chiedersi se adesso fila tutto liscio (e non parliamo di pelle) tra lei e Sirius. Quella che sembrava una storia d’amore si è rivelata un’ospitata prolungata in tv del giovanissimo ufficiale della Marina Mercantile. Lui, che aveva raccontato di essere realmente innamorato della Dama settantenne, è stato attaccato da tutti.

Ed ha trascorso un’estate caldissima in solitaria, godendosi un bagno di follower con tanto di spunta blu che certifica il suo ingresso nel mondo Vip. Basta fare un “salto” sul suo profilo Instagram per rendersi conto di quanto sia diventato famoso Nicola Vivarelli, sconosciuto fino a prima di partecipare a Uomini e donne. Gemma ha sentito, forse, puzza di bruciato e lo ha accusato di volersi fare troppa pubblicità in televisione. Lui, invece, si è sempre difeso: “Sono innamorato di Gemma”. Queste parole, però, lasciano un alone di mistero. Il faccia a faccia tra Gemma e Sirius andrà in onda nelle prossime settimane quando i due s’incontreranno di nuovo per chiarire tutto. E preparatevi anche al colpo di scena di Tina, che attaccherà la Dama e il toyboy.

