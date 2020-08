Arisa in bikini e lo slip in primo piano? "A 38 anni ho capito una cosa". Cosa c'è dietro lo scandalo in spiaggia

Francesco Fredella 29 agosto 2020 a

Arisa sogna un figlio. E chissà: potrebbe presto arrivare una bella sorpresa. La cantante si racconta al settimanale Gente senza filtri. Da 11 anni è fidanzata con Lorenzo Zambelli e a proposito di maternità dice: "Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere". Poi parla dell’ultima foto, un po’ osé in costume. Un messaggio, anzi un monito a tutte. "Sì, ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato. Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare", dice la cantante. "È importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale. E mi fa tanto piacere quando vedo le ragazze che magari mi seguono fin da piccole e hanno imparato a valorizzare il proprio aspetto. Poi, invece di pensare che non si è all'altezza, si può puntare su altro: la generosità, la dolcezza, la disponibilità con gli amici".

